Mailand (ots/PRNewswire) -Stefano Sarti - ehemaliger Exekutivdirektor der ARC Europe Group und von Europ Assistance - kommt zu hlpy, um den internationalen Ausbau zu startenhlpy, das italienische Start-up-Unternehmen, das die Welt der Pannenhilfe neu gestaltet, gibt die Ernennung von Stefano Sarti bekannt. Der ehemalige Geschäftsführer der ARC Europe Group, dem größten Mobilitätshilfenetzwerk in Europa, wurde zum Managing Director International & Equity Partner von hlpy ernannt, um die internationale Expansion voranzutreiben. Er steht den Gründern Valerio Chiaronzi, Graziano Cavallo und Enrico Noseda zur Seite. Sarti wird die Position ab August 2022 antreten und das Netzwerk von hlpy in den wichtigsten europäischen Märkten und darüber hinaus ausbauen.Sarti hat einen Master-Abschluss in Betriebs- und Volkswirtschaft von den Universitäten Turin und Aix-en-Provence und verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Automobilbranche und im internationalen Automobil-Assistenzsektor. Er begann seine Karriere bei FIAT und übernahm bald darauf verschiedene internationale Aufgaben für verschiedene Marken wie Targa Service. Während seiner Tätigkeit für Europ Assistance baute er die internationale Automobilabteilung auf und gründete die türkische Niederlassung.Gegründet im Mai 2020 um den raschen Wandel des Marktes zu antizipieren und darauf zu reagieren, kann sich hlpy auf eine proprietäre Plattform stützen, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzt, um Einschränkungen und Ineffizienzen des Sektors zu überwinden. In Italien gibt es bereits mehr als 3.000 Einsatzfahrzeuge, 2.400 Fahrer/Mechaniker und über 660 über das ganze Land verteilte Servicezentren, die sich für die Technologie von hlpy entschieden haben. hlpy ist der einzige Anbieter, der Front-End, Kunden, Betriebsplattform und Notfallnetzwerk in einen nativen digitalen Modus integriert hat."Wir freuen uns sehr, Stefano bei uns begrüßen zu dürfen, den wir für seine umfassenden Kenntnisse der Branche und seinen großen Unternehmergeist sehr schätzen. Der Einstieg von Stefano bei hlpy bestätigt die Attraktivität unseres Geschäftsmodells als greifbare Möglichkeit für das Mobilitäts-Ökosystem, Innovationen zu schaffen und neue Standards zu setzen" , sagt Valerio Chiaronzi, Gründer und CEO von hlpy."Der Markt für Pannenhilfe hat sich zu lange gegen eine vollständige digitale Transformation gesträubt. hlpy hat bewiesen, dass ein digitaler nativer Ansatz die langjährigen Branchengrenzen zum Nutzen der gesamten Lieferkette im Mobilitätssektor wirklich überwinden kann. Ich bin sehr stolz darauf, an dieser Herausforderung teilzunehmen und meine unternehmerischen Wurzeln zusammen mit einer Gruppe von Menschen zu stärken, die ich sehr bewundere und respektiere", sagte Stefano Sarti.