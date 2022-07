Hamburg (ots) -Die NDR Kino-Koproduktion "Wir sind dann wohl die Angehörigen" von Autor und Regisseur Hans-Christian Schmid nach dem gleichnamigen Roman von Johann Scheerer eröffnet am 29. September mit einer Weltpremiere das Filmfest Hamburg. Mehr als vier Wochen lang bangt der 13-jährige Johann im Frühjahr 1996 um das Leben seines entführten Vaters, den Publizisten Jan Philipp Reemtsma. Zwei Betreuer der Polizei, der Anwalt der Familie und ein enger Freund bilden eine Schicksalsgemeinschaft, verbunden nur durch das gemeinsame Ziel, Johanns Vater möglichst schnell und unversehrt nach Hause zu holen."Wir sind dann wohl die Angehörigen" ist eine Produktion der Firma 23/5 Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit NDR, BR und in Zusammenarbeit mit ARTE. Hans-Christian Schmid inszenierte das gemeinsam mit Michael Gutmann entwickelte Drehbuch. Britta Knöller und Hans-Christian Schmid produzierten zusammen für die 23/5 Filmproduktion. Neben Claude Heinrich als Johann und Adina Vetter als Ann Kathrin Scheerer spielen Justus von Dohnányi, Hans Löw, Yorck Dippe, Enno Trebs und Fabian Hinrichs.Zum Inhalt: Am 25. März 1996 wird der Publizist Jan Philipp Reemtsma entführt. Sein Sohn Johann und seine Frau Ann Kathrin erleben mit, wie sich ihr Zuhause über Nacht in eine Einsatzzentrale verwandelt. Mehr als vier Wochen lang wird Johann Zeuge, wie zäh das Ringen mit den Entführern ist, und wie die quälende Ungewissheit allen im Haus zu schaffen macht. Wie hält man die Sorge, die Angst und die Langeweile aus? Wie füllt man die Tage, wenn jederzeit alles passieren kann, man aber gleichzeitig zum Warten gezwungen wird?"Wir sind dann wohl die Angehörigen" wurde gefördert mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, des Deutschen FilmFörderFonds, der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, der Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen und der Medienboard Berlin-Brandenburg. Redaktion: Christian Granderath, Sabine Holtgreve (beide NDR), Claudia Simionescu (BR), Andreas Schreitmüller, Claudia Tronnier (ARTE).Das Filmfest Hamburg läuft vom 29. September bis 8. Oktober 2022 und feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. "Wir sind dann wohl die Angehörigen" kommt am 3. November in die Kinos.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationRalf PleßmannTel.: 040/4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5276564