Am späten Vormittag gab der EuroStoxx 50 um 0,27 Prozent auf 3501,84 Zähler nach.Paris / London - Europas Börsen haben am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Mässige US-Vorgaben und die anstehende Sitzung der Europäischen Notenbank (EZB) bremsten die Kauflaune. Am späten Vormittag gab der EuroStoxx 50 um 0,27 Prozent auf 3501,84 Zähler nach. Der französische Cac 40 verlor mit 0,27 Prozent auf 6075,41 Punkte ebenso stark, während der britische FTSE 100 um 0...

