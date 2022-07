Linz (www.anleihencheck.de) - Diese Woche wird der EZB-Gelpolitik viel Aufmerksamkeit geschenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Erstmals seit 2008 werde die EZB Ihren Leitzins anheben. 25 Punkte würden in jedem Fall erwartet. EZB-Chefin Lagarde habe einen behutsamen Auftakt des Zinszyklus angekündigt; der nächste Schritt solle dann im September passieren. Damit solle der hohen Teuerung und der Inflation entgegengewirkt werden, ohne die Wirtschaft in eine Stagnation zu führen. EUR/USD sei gestern mit rund 1,0080 in den Tag gestartet und sei schon am Vormittag auf deutlich über 1,0100 gegangen. Im High habe das Währungspaar dann bei 1,0188 notiert. (19.07.2022/alc/a/a) ...

