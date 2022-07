London (www.anleihencheck.de) - Mit Blick auf die Sitzung der EZB (Donnerstag) ist die Schlüsselfrage aus unserer Sicht weniger, was die Anleihekäufe im Rahmen des neuen Fragmentierungsinstruments auslösen wird, so Kaspar Hense, Senior Portfoliomanager bei BlueBay Asset Management.Es gehe vielmehr um die angemessene Geldpolitik für ein bestimmtes Land in Bezug auf die wirtschaftliche Situation. Wenn die EZB in einer starken Position und den Marktteilnehmern voraus sein möchte, sollte sie den Wachstumsaspekt deutlicher in den Vordergrund stellen. Das könnte im Extremfall bedeuten, dass die Umlaufrenditen für Italien niedriger sein sollten als für Deutschland - was die Diskussion über die Spreads in eine ganz andere Richtung lenken würde. ...

