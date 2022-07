DJ Weltmarktführer CHERRY punktet mit MX-Ultra-Low Profile-Tastaturschaltern bei Influencern

Hidden Champion aus Auerbach setzt weltweit Maßstäbe

Weltmarktführer CHERRY punktet mit MX-Ultra-Low Profile-Tastaturschaltern bei Influencern

München, 19. Juli 2022 - Immer mehr Hardware-Hersteller weltweit setzen bei ihren neuen Gaming- oder High-End-Laptops auf die mechanischen CHERRY MX-Ultra-Low Profile-Tastaturschalter, die als eine der größten Innovationen in der Schaltertechnologie gelten. Die patentierten Schalter verfügen über eine Bauhöhe von nur 3,5 mm und sorgen dank Gold-Crosspoint-Kontaktsystem für ein einmaliges Tippgefühl.

Cherry ist weltweit der einzige Anbieter dieser ultraflachen mechanischen Tastaturschalter für Laptops. Die aus Edelstahl gefertigten Schalter sind enorm robust, langlebig, präzise und besonders zuverlässig. Damit ist die ULP-Baureihe perfekt für High-End-Gaming-Laptops sowie hochwertige Office-Notebooks geeignet, die bei der wachsenden E-Sport-, Streaming- und Creator-Community immer beliebter werden. Diese besonders genauen und reaktionsschnellen Schalter werden neben der Click-Version seit neuestem auch in einer rein taktilen Variante angeboten, bei der das mechanische Feedback zwar ebenfalls spürbar ist, aber das hörbare Klicken des Schalters ausbleibt.

ULP-Schalterproduktion läuft auf Hochtouren

"Mit diesen extrem flachen mechanischen Schaltern sind wir an der Grenze des derzeit technisch Machbaren angekommen und setzen erneut einen Benchmark für die ganze Branche", erklärt Rolf Unterberger, CEO der Cherry AG. Gerade Gaming-Laptops werden für professionelle Spieler, E-Sportler oder Video-Streamer bzw. Creators dank dieser Technologie immer interessanter.

Langfristig sollen die Schalter auch in hochwertigen Office-Notebooks zum Einsatz kommen. "Die Nachfrage nach dieser Technologie ist gewaltig. Wir produzieren diese Schalter 24 Stunden am Tag, an sieben Tagen in der Woche", erläutert Unterberger. Die Produktionskapazitäten für diese Schalter sollen daher zügig ausgebaut werden: Schon im nächsten Jahr steht eine Verdoppelung der Stückzahlen an.

Ausgezeichneter Schalter erfreut sich größter Beliebtheit bei den Herstellern

Im Mai dieses Jahres erhielt der CHERRY MX Ultra Low Profile die "Gold"-Auszeichnung des German Innovation Awards 2022. Die Jury begründete die Auswahl mit dem erstklassigen Tippgefühl, der fantastischen Entwicklungsleistung von Cherry und dem neuen Standard, den der MX Ultra Low Profile im Tastatur-Markt setzt. Damit werden völlig neue technische sowie gestalterische Möglichkeiten bei der Entwicklung von Tastaturen geschaffen. Auf diesen Standard setzen auch immer mehr Hardware-Hersteller: Seit seiner Markteinführung 2021 konnte sich der MX Ultra Low Profile erfolgreich am Markt etablieren und wird inzwischen von mehreren namhaften Herstellern wie beispielsweise Dell/Alienware, MSI, XMG, Corsair und Cairn Devices in High-End-Gaming-Laptops und Desktop-Tastaturen eingesetzt.

Top-Trend der Gaming-Branche: User-generated Content für über 250 Millionen Zuschauer weltweit

Die Bedeutung von "Let's Plays", Streaming-Diensten oder großen E-Sport-Events ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen: 250 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt schauen täglich Videos, in denen Computerspiele gespielt werden. Inzwischen gibt es weltweit über 40 Millionen Kanäle, auf denen Gaming-Inhalte zu finden sind. Mit jeder neuen Spieler-Generation nimmt das Thema "Gaming" einen größeren und wichtigeren Teil des täglichen Lebens ein: In der Generation Alpha (nach dem Jahr 2010 geboren) ist es schon jetzt die mit Abstand wichtigste Unterhaltungsquelle. Der soziale Aspekt des Spielens beflügelt auch immer mehr den globalen Metaverse-Trend. Inzwischen verbringen drei Viertel der Gamer über alle Altersgruppen gemeinsam Zeit in virtuellen Welten, ohne den Story-Modus oder die Kampagne überhaupt zu spielen. Schätzungen zufolge überschreitet die Anzahl der weltweiten Spieler in diesem Jahr die Drei-Milliarden-Schwelle.

"Wir sehen für diese Technologie und die entsprechende Hardware in Zukunft neben den Gamern auch noch vielfältige Potenziale bei den Vielschreibern im (Home-)Office und den Content Creators jeglicher Art, die sich alle auf höchste Präzision und ein angenehmes, spürbares Tippgefühl verlassen möchten", verdeutlicht Unterberger.

Über CHERRY

CHERRY ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office, Industrie sowie im Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 540 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Ende der Pressemitteilung

