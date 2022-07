New Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Ein wichtiger Meilenstein für die Offshore-Windindustrie und für die ersten Offshore-Windprojekte in den USAVinciVR (Vinci) hat in Zusammenarbeit mit Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) 12 Gewerkschaftsmitarbeiter aus Massachusetts, die den Gewerkschaften IBEW, MillWrights, Iron Workers und Piledrivers angehören, in Virtual Reality (VR) im New Bedford Commerce Terminal zertifiziert. Diese Kurse sind Teil des Lehrplans der Global Wind Organization (GWO). Die GWO ist eine internationale Zertifizierungsstelle, deren zertifizierte Ausbildung für Windenergiearbeiter vorgeschrieben ist.Vinci entwickelte VR-Simulationen von Häfen und Windturbinen, um praktische Ausbildungselemente für wichtige GWO-Kurse zu ersetzen, insbesondere für die technische Grundausbildung und den Slinger Signaller. Die Software ermöglicht es den Nutzern, eine Windkraftanlage realistisch in Betrieb zu nehmen und das Heben von schweren Lasten wie Turbinenblättern mit einem Kran zu steuern. Durch die Simulationen konnten die Kurse an Einsatzorten wie New Bedford eingesetzt werden, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führte und eine realistische Ausbildung ermöglichte. Zu Beginn dieses Jahres wurden diese VR-Tools von der GWO geprüft und für den Einsatz zertifiziert.Diese 12 Arbeitnehmer sind die ersten in der Welt, die diese Zertifizierungen mit VR erhalten haben."Offshore-Wind ist die Zukunft für den Energiebedarf der USA. Massachusetts hat die Ehre, als erstes Bundesland in den USA Offshore-Windkraftanlagen in kommerziellem Maßstab zu entwickeln. Daher ist es nur angemessen, dass die ersten Arbeiter, die diese revolutionäre VR-Schulung absolvieren, hier zertifiziert werden", sagte Eagle Wu, CEO von Vinci. "Unsere VR-Tools können sicherstellen, dass wir den Bedarf an Arbeitskräften decken und gewährleisten, dass die Arbeitnehmer in der Offshore-Windbranche effektiv und sicher arbeiten können.""Offshore-Wind wird in unserer Zukunft eine große Rolle spielen. Die Hand-in-Hand-Kooperation zwischen Vinci und SGRE hat eine großartige Grundlage für die Einbindung von VR geschaffen, um das Wachstum zu beschleunigen und die Qualität der Techniker für die Offshore-Windplattformen zu erhöhen. Wir freuen uns darauf, dieses Segment florieren und wachsen zu sehen", sagt Ysabel Ledezma, Technical Training Manager, SGRE.Diese Simulationen wurden mit finanzieller Unterstützung des MassCEC entwickelt. Neben der Schulung von Windtechnikern umfasst das VR-Angebot von Vinci auch Simulationen für die Ausbildung von Schülern und Studenten in der Offshore-Windindustrie sowie Simulationen der Navigation von Schiffen durch kommerzielle Windparks. Mehr über diese Simulationen erfahren Sie unter www.vinci-vr.com.Informationen zu Vinci: Gegründet im Jahr 2017, ist VinciVR ein Tech-Startup mit Sitz in Boston, das sich zum Ziel gesetzt hat, innovatives und effizientes VR-Training für verschiedene Branchen anzubieten. Die Lösungen von VINCI werden in einer Vielzahl von Ausbildungsbereichen eingesetzt, darunter Flugzeugwartung, US-Sondereinsätze und grüne Energie.Informationen zu SGRE: Vor 30 Jahren wurde SGRE zum Pionier der Offshore-Windenergie, als das Unternehmen 1991 das weltweit erste Offshore-Windkraftprojekt, Vindeby, installierte. Angesichts der wachsenden Notwendigkeit, den klimatischen Herausforderungen zu begegnen, ist SGRE entschlossener denn je. Als weltweiter Marktführer im Bereich der Offshore-Windenergie ist SGRE fest entschlossen, Teil der Lösung zu sein. Gemeinsam mit unseren Partnern ist SGRE bestrebt, die Zukunft unserer Branche zu gestalten.Eagle Wu VinciVR contact@vinci-vr.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1860560/Vinci_VR_Workers.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1860561/Vinci_VR_Simulation.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1860562/Vinci_VR_virtual_wind_farm.jpgOriginal-Content von: VinciVR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164351/5276755