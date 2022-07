ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie vor Quartalszahlen von 170 auf 143 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach Rückmeldungen von Vermarktern über sinkende Werbebudgets vieler Unternehmen aufgrund der makroökonomischen Unsicherheiten habe er seine Prognosen für den Internetkonzern der Jahre 2022 und 2023 reduziert, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag



ISIN: US02079K3059

