Wien (www.fondscheck.de) - GAM hat keine guten Nachrichten für seine Aktionäre, so die Experten von "FONDS professionell".Der Schweizer Asset Manager gehe davon aus, dass er das erste Halbjahr 2022 mit einem Verlust vor Steuern von rund 15 Millionen Schweizer Franken (15,2 Mio. Euro) abschließen werde. Ende des ersten Halbjahres 2021 habe noch ein Gewinn von 0,8 Millionen Franken in den Büchern gestanden. Das gehe aus einer Ad-hoc-Mitteilung von GAM hervor. Der Grund für den Verlust sei das volatile Marktumfeld in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres. ...

