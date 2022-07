So können sich PV-Anlagenbesitzer vor Beschädigung und Ausfallrisiken schützen (djd). Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft - eine Entwicklung, die sich angesichts aktueller Ereignisse nochmals beschleunigt hat. Schon im Jahr 2021 erreichten laut Statista alle netzgekoppelten Photovoltaikanlagen (PV) in Deutschland eine Gesamtleistung von rund 59 Gigawattpeak. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch zehn Jahre zuvor. Bayern ist mit Abstand das Bundesland mit der meisten installierten Leistung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...