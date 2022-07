Die Erholungsrally am Kryptomarkt hat am Dienstag etwas an Fahrt verloren. Während der Bitcoin am frühen Nachmittag auf 24-Stunden-Sicht etwas schwächer notiert, klettert Ethereum mit gebremstem Tempo weiter nach oben. Bei den übrigen Altcoins halten sich Gewinne und Verluste derweil in etwa die Waage.Mit Blick auf die 7-Tages-Performance ist die Tendenz trotzdem eindeutig: Nahezu alle Coins und Token in den Top 100 nach Marktkapitalisierung haben auf Wochensicht teils deutliche Kursgewinne verzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...