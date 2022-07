LONDON (dpa-AFX) - Im Rennen um die Nachfolge des scheidenden britischen Premierministers Boris Johnson stellen sich die vier verbliebenen Kandidaten erneut dem Votum der konservativen Tory-Fraktion. Die Abgeordnete fingen am Dienstagmittag im Londoner Unterhaus an, ihre Stimmen abzugeben. Im Wettbewerb sind neben Ex-Finanzminister Rishi Sunak, der bei den bisherigen Abstimmungen die meisten Stimmen erzielte, noch Außenministerin Liz Truss, Handelsstaatssekretärin Penny Mordaunt und die Abgeordnete Kemi Badenoch. Das Ergebnis sollte gegen 16.00 Uhr MESZ verkündet werden. Der oder die Letztplatzierte scheidet dann aus dem Rennen aus.

Am Mittwoch soll das Bewerberfeld dann bei einer letzten Fraktionsabstimmung von drei auf zwei Kandidaten schrumpfen. Danach sind die Parteimitglieder am Zug und dürfen über den Sommer ihre Stimme abgeben. Wer Johnson auf dem Parteivorsitz und als Regierungschef nachfolgt, soll am 5. September feststehen./swe/DP/ngu