Baden-Baden (ots) -Planet Schule setzt in Verbindung mit der fiktionalen Serie "Alive and Kicking" in der ARD Mediathek einen Schwerpunkt zum Thema "Mental Health" / mit Filmen, Unterrichts-materialien und weiterführenden Infos auf Planet SchulePsychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu - auch bedingt durch die Corona-Pandemie. Sehr oft wird ihr Leiden aber nicht erkannt oder ignoriert, das Thema tabuisiert. Dabei gibt es viele Angebote, die bei mentalen Problemen und im Bereich psychische Gesundheit Hilfe leisten können. Was fehlt, ist oftmals die öffentliche Aufmerksamkeit. In Verbindung mit der spanischen Dramaserie "Alive and Kicking" in der ARD Mediathek geht Planet Schule daher neue Wege und ermöglicht das Lernen mit Serien durch einen Schwerpunkt zum Thema "Mental Health". Darin werden verschiedene Filme und didaktische Begleitmaterialien gebündelt, die im Unterricht eingesetzt werden können. Abrufbar sind die Inhalte unter www.planet-schule.de/x/mental-health und in der Themenwelt "Lernen" in der ARD Mediathek."Alive and Kicking"Die spanische Dramaserie "Alive and Kicking" erzählt die Geschichte der vier Jugendlichen Mickey (Álvaro Requena), Yeray (Marco Sanz), Samuel (Aitor Valadés) und Guada (Sara Manzano). Sie haben aufgrund psychischer Probleme mit großen Herausforderungen zu kämpfen, trotz ihrer Krankheiten haben sie aber die gleichen Wünsche und Träume wie jeder normale Jugendliche auch. Irgendwann haben sie genug von ihrem Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik und fliehen. Die Jugendlichen begeben sich auf einen abenteuerlichen Roadtrip quer durch Europa auf der Suche nach ihrem eigenen Platz im Leben.Planet SchulePlanet Schule ist das Lernangebot von SWR und WDR. Im Fokus stehen Filme und Lernspiele für alle Fächer und Schultypen, passgenau zu den Lehr- und Bildungsplänen und aufbereitet mit vielfältigen Unterrichtsmaterialien.Alle Filme, begleitendes Unterrichtsmaterial und Links zu Hilfsangeboten sind kostenlos abrufbar auf Planet Schule: www.planet-schule.de/x/mental-health.Alle Filme sind außerdem auch in der Themenwelt "Lernen" in der ARD Mediathek verfügbar: https://www.ardmediathek.de/lernen.