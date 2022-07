Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Prorammtext beachten!Freitag, 22. Juli 2022, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert"Men - Was dich sucht, wird dich finden", den neuen Film des Briten Alex Garland, stellen Anne Wernicke und Antje Wessels vor. Es ist ein Fantasy-Thriller der ganz besonderen Art.Im zweiten Teil geht es um die "Fast & Furious"-Actionreihe, die 2001 mit "The Fast and the Furious" begann und inzwischen neun Filme umfasst, ein weiterer ist für 2023 geplant. Anne Wernicke und Silke Schröckert streiten über Sinn oder Unsinn des Franchise.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung - zuerst auf YouTube, dann im TV.Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5276936