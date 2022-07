Frankfurt am Main (ots) -Am 10. und 11. Februar 2023 findet im Congress Center Düsseldorf erstmalig die edu:regio statt, veranstaltet vom Verband Bildungsmedien e. V.Die umfangreiche Ausstellung richtet sich an Lehrkräfte und Lehrwerksentscheider/-innen aus allen Bildungsbereichen. Die edu:regio Düsseldorf wird durch ein breit gefächertes Fortbildungsprogramm und ein thematisch übergreifendes Forum ergänzt.Weitere Informationen finden Sie unter https://bildungsmedien.de/eduregio.Der Verband Bildungsmedien e. V.Der Verband Bildungsmedien ist der führende Zusammenschluss professioneller Bildungsmedienanbieter in Deutschland.Er setzt sich bei allen Bildungsakteuren dafür ein, nachhaltige Rahmenbedingungen für das Lehren und Lernen sowie die Entwicklung zukunftsfähiger pädagogischer und didaktischer Bildungs-, Lern- und Medienkonzepte zu schaffen.Aus der Verbindung neuer Technologien mit qualitativ hochwertigen Inhalten der Bildungsmedienanbieter entstehen passgenaue Medienangebote und -konzepte für Lernende und Lehrende. Daher gestaltet der Verband Bildungsmedien gemeinsam mit seinen Mitgliedern die digitalen Transformationsprozesse in der Bildung.Der Verband Bildungsmedien e. V. ist ein zentraler Partner der Bildungsakteure im Austausch zur zukunftsgerechten Kultur des Lernens und der Sicherstellung erfolgreicher Bildungsbiografien.www.bildungsmedien.dePressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5276992