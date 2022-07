Der DAX geht seit wenigen Minuten richtig steil. Angeblich soll am Donnerstag wieder russisches Gas durch Nord Stream 1 in Richtung Europa fließen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters in Bezug auf Finanzkreise. Demnach soll aber vorerst nicht die ursprüngliche Kapazität erreicht werden.Die Quellen, die nicht genannt werden wollen, sagten Reuters, dass die Pipeline voraussichtlich pünktlich wieder in Betrieb gehen werde, jedoch mit weniger als ihrer Kapazität von etwa 160 Millionen Kubikmetern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...