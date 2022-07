Für Anteilseigner von Nio kommt es heute knüppeldick. Die Aktie büßt nämlich rund fünf Prozent ein. Die Preise reduzieren sich durch diesen Rücksetzer auf 19,80 USD. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Denn es fehlen nur geringfügige Verluste für neue Verkaufssignale. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund ein Prozent zum 4-Wochen-Tief. Diese Marke liegt bei 19,53 USD. Die Konstellation ist also hochbrisant. ...

