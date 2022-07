Morgen nach Börsenschluss wird Tesla neue Zahlen präsentieren, die mit besonders großer Spannung erwartet werden. Das zweite Quartal galt als besonders herausfordernd und auch der Konzern selbst warnte bereits vor so manchen Problemen. Vor allem Lockdowns in Shanghai haben dafür gesorgt, dass die Auslieferungszahlen deutlich hinter den ursprünglichen Plänen geblieben sind.Nun wird sich zeigen müssen, wie genau sich dies in den Zahlen von Tesla (US88160R1014) bemerkbar macht und ob die Erwartungen der Analysten noch erfüllt werden können. ...

