Hamburg, Deutschland und Mannheim, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Beiersdorf entscheidet sich für smartShift Intelligent Automation bei SAP S/4HANA-Transformation- Ziel ist es, das Programm zu beschleunigen, Risiken zu reduzieren und interne Mitarbeiter auf fachliche Themen zu fokussierenDas Hautpflegeunternehmen Beiersdorf und smartShift, der weltweit führende Anbieter von Intelligent Automation für SAP-Transformationen, haben heute ihre Zusammenarbeit bei der geplanten S/4HANA-Transformation der SAP-Kernsysteme von Beiersdorf bekannt gegeben.Beiersdorf konsolidiert und transformiert derzeit seine zentralen SAP-Systeme auf SAP S/4HANA. Für die notwendige Anpassung und Modernisierung des benutzerdefinierten Codes hat sich Beiersdorf für die innovative Intelligent Automation-Plattform von smartShift entschieden. Ziel ist es, das Programm zu beschleunigen, Risiken zu reduzieren und die internen Mitarbeiter auf fachliche Themen zu fokussieren."Von dieser Kooperation erwarten wir uns eine maximale Beschleunigung bei der Umsetzung unserer Eigenentwicklungen und schaffen damit freie Kapazitäten für unsere internen Berater, damit diese sich auf prozessbezogene Veränderungen konzentrieren können", so Achim Kupfer, Leiter für die S/4HANA-Transformation bei der Beiersdorf Shared Services GmbH."Wir freuen uns, mit Beiersdorf einen weiteren Weltmarktführer in unseren Kundenstamm aufzunehmen", erklärte Arndt Hoffmann, Chief Strategist bei smartShift. "Geschwindigkeit, hohe Qualität und die Möglichkeit, eine echte Modernisierung von benutzerdefiniertem Code in das Projekt zu integrieren, sind die Vorteile, die wir auch für Beiersdorf im Rahmen der S/4HANA-Transformation umsetzen werden."Informationen zur Beiersdorf AGBeiersdorf steht seit 140 Jahren für innovative, hochwertige Hautpflegeprodukte sowie zukunftsweisende Hautforschung. Führende internationale Marken wie NIVEA, die weltweit führende Hautpflegemarke*, Eucerin (Dermokosmetik), La Pairie (selektive Kosmetik) und Hansaplast/Elastoplast (Pflaster und Wundpflege) werden von Millionen Menschen auf der ganzen Welt jeden Tag aufs Neue geschätzt. Namhafte Marken wie Aquaphor, Coppertone, Chantecaille, Labello, 8x4, atrix, Hidrofugal, Maestro und Florena runden unser umfangreiches Portfolio im Unternehmensbereich Konsumgüter ab. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf zudem ein weltweit führender Hersteller von technischen Klebebändern und bietet selbstklebende Lösungen für Industrie, Handwerk und Verbraucher.Das Hamburger Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 7.627 Millionen Euro sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) von 933 Millionen Euro. Beiersdorf hat weltweit mehr als 20.000 Mitarbeiter, die durch gemeinsame Grundwerte, eine solide Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose Care Beyond Skin miteinander verbunden sind. Mit seiner Geschäftsstrategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum ausgerichtet ist. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher, Gesellschaft und Umwelt schafft.* Quelle: Euromonitor International Limited; NIVEA nach Dachmarkennamen in den Kategorien Körperpflege, Gesichtspflege und Handpflege; gemessen am Einzelhandelswert, 2020.Weitere Informationen finden Sie unter www.beiersdorf.com.TwitterYouTubeLinkedInXingInformationen zu smartShiftsmartShift Intelligent Automation wird von Marken weltweit zur Förderung von Innovationen eingesetzt. Wir helfen Kunden, die Transformation ihrer SAP-Systeme zu Cloud-Computing-Umgebungen der nächsten Generation zu beschleunigen. Mit unseren Lösungen wurden Tausende von Anwendungsmodernisierungsinitiativen durchgeführt, bei denen über 2,5 Milliarden Codezeilen analysiert und konvertiert, Risiken beseitigt und strategische Ressourcen freigesetzt wurden, um das Wachstum an erste Stelle zu setzen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.smartshift.com