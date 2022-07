TOKIO (IT-Times) - Die Internet- und Telekommunikationsholding SoftBank Group Corp. will den britischen Chip-Designers Arm an die Börse bringen, nachdem der Verkauf an nVidia scheiterte. Nachdem der Verkauf des britischen Chip-Designers Arm an die nVidia Corp. für 40 Mrd. US-Dollar am Veto von Wettbewerbshütern...

Den vollständigen Artikel lesen ...