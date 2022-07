DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Barclays: Euroraum-BIP sinkt 2023 bei Gasrationierung um 3,2 Prozent

Eine Rationierung der Gaslieferungen ab dem vierten Quartal hätte nach Aussage von Barclays-Chefvolkswirt Christian Keller starken Auswirkungen für die Konjunktur im Euroraum im nächsten Jahr. "In einem Szenario, welches die Auswirkungen einer Gasrationierung ab dem vierten Quartal berücksichtigt, rechnen wir mit einem Wachstum des Euroraums von 2,6 Prozent im Jahr 2022 und mit einem Rückgang von 3,2 Prozent im Jahr 2023", schreibt Keller in einem Kommentar.

Lindner offen für "deutlich" höhere Pendlerpauschale ab 2023

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich angesichts der hohen Energiekosten für eine "deutlich" höhere Pendlerpauschale ab dem kommenden Jahr stark gemacht. Diese sollte für alle Pendler ab dem ersten Kilometer gelten. "Die vielen Menschen, die täglich zur Arbeit pendeln, treffen die hohen Energiekosten besonders", erklärte Lindner auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Wenn alle in der Koalition dieses Problem ernst nehmen, bin ich offen dafür, die Pendlerpauschale ab 2023 deutlich zu erhöhen - ab dem ersten Kilometer und nicht nur für Fernpendler."

Bund: Stade und Lubmin Standorte für weitere Flüssigerdgasterminals

Die Bundesregierung hat sich für Stade und Lubmin als weitere Standorte für vom Bund angemietete schwimmende Flüssigerdgasterminals (FSRU) entschieden. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums wird der Standort Stade voraussichtlich ab Ende 2023 zur Verfügung stehen. Nach Angaben der Betreiber wird die Anlage auf See vor Lubmin frühestens ab Ende 2023 zur Verfügung stehen. Damit hat die Bundesregierung insgesamt vier solcher Terminals für Flüssigerdgas (LNG) gemietet.

Bauministerium will Städte mit Förderprogramm besser vor Erderwärmung schützen

Die Bundesregierung will deutsche Städte im Rahmen ihrer Städtebauförderung besser gegen Hitzewellen und andere Folgen der Klimaerwärmung wappnen. Die vom Bund in diesem Jahr für diesen Politikbereich zur Verfügung gestellten 790 Millionen Euro sollten neben der sozialen Entwicklung auch die Klimaresilienz fördern, teilte Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) auf Twitter mit.

Versechsfachung öffentlicher Investitionen zum Erreichen der Klimaziele notwendig

Energiewende, Infrastruktur, Verkehr: Um die Klimaziele bis 2045 zu erreichen, sind laut einer Erhebung der Förderbank KfW Investitionen von Bund, Ländern und Kommunen in Höhe von rund 500 Milliarden Euro notwendig. Der Staat müsse "seine Anstrengungen in den kommenden Jahren kontinuierlich und zielgerichtet steigern", erklärte die Chefvolkswirtin der KfW, Fritzi Köhler-Geib. Allein 297 Milliarden Euro müssten demnach in den Energiesektor fließen.

EU könnte Sanktionen für russische Banken zur Lebensmittelsicherung lockern

Die Europäische Union könnte ihre Sanktionen für russische Banken teilweise lockern, um die weltweite Lebensmittelversorgung nicht zu beeinträchtigen. Nach einem Vorschlag der EU-Kommission, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, könnten blockierte russische Bankenfonds wieder freigegeben werden, wenn sie den Handel mit Getreide oder Düngemitteln finanzieren. Die Ukraine hatte die EU vor Zugeständnissen an Moskau gewarnt.

Lagarde kämpft um Einigung auf Spread-Kontroll-Instrument - Agentur

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, verstärkt laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg ihre Bemühungen um ein Instrument zur Kontrolle der Renditeabstände (Spreads) von Staatsanleihen. Wie Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Personen berichtet, diskutieren EZB-Offizielle über das Instrument zusammen mit der Frage, ob sie die bisherige Prognose einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte in dieser Woche aufgeben und eine doppelt so hohe Erhöhung vornehmen sollen.

Großbritannien überschreitet erstmals Grenze von 40 Grad Celsius

Erstmals in der Geschichte Großbritanniens haben die Temperaturen die Grenze von 40 Grad überschritten. Nach Angaben der Wetterbehörde wurden am Londoner Flughafen Heathrow 40,2 Grad gemessen. Bereits kurz zuvor hatte die Behörde mit 39,1 Grad in der Ortschaft Charlwood einen neuen Hitzerekord gemeldet.

Chamenei warnt Türkei vor "schädlichen" Folgen einer Offensive in Nordsyrien

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, hat die Türkei vor einer Offensive im Norden Syriens gewarnt. Ein solcher Militäreinsatz würde "definitiv schädlich sein für Syrien, die Türkei und die Region", sagte Chamenei laut einer Erklärung auf seiner Website bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Teheran. Eine Offensive werde "nicht zu den erwarteten politischen Maßnahmen der syrischen Regierung führen".

Algerien will Gasförderung in Sahara mit internationalen Energiemultis ausbauen

Algerien will mithilfe internationaler Energiekonzerne seine Öl- und Gasförderung in der Sahara ausbauen. Eine auf 25 Jahre angelegte Vereinbarung zur gemeinsamen Ausbeutung der Vorkommen unterzeichneten in Algier die Konzerne Eni aus Italien, Occidental aus den USA, Total aus Frankreich und Sonatrach aus Algerien. Die algerische Regierung kündigte parallel dazu an, die Gasexporte über das Mittelmeer nach Italien bereits in den kommenden Tagen deutlich zu erhöhen; Italien will damit ausgefallene Importe aus Russland ersetzen.

Kongo will im Regenwald nach Öl und Gas bohren lassen

Die Demokratische Republik Kongo will die Öl- und Gasförderung im Regenwald ausbauen - zur großen Beunruhigung von Umweltschützern. Energieminister Didier Budimbu kündigte in Kinshasa die Versteigerung von Öl- und Gas-Suchrechten in rund 30 Regionen des Landes an. Umweltschützer warnten vor Zerstörungen an der Natur sowie vor der Freisetzung großer Mengen klimaschädlichen CO2, das in den Feuchtgebieten des Kongobeckens gebunden ist.

China warnt die USA vor einem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan

Die chinesische Regierung hat vor einer ernsten Beschädigung der Beziehungen zu den USA gewarnt, sollte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Taiwan besuchen. Diese Äußerungen von Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, erfolgten nach einem Bericht der Financial Times, wonach Pelosi plant, Taiwan im nächsten Monat zu besuchen, um ihre Unterstützung für die selbstverwaltete Insel zu zeigen.

Putin zu Gipfeltreffen mit Erdogan und Raisi in Teheran eingetroffen

Russlands Präsident Wladimir Putin ist zu Gesprächen mit seinen Amtskollegen aus der Türkei und dem Iran in Teheran eingetroffen. Das iranische Staatsfernsehen übertrug die Ankunft des Kreml-Chefs live. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan war bereits am Montagabend in der iranischen Hauptstadt eingetroffen.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Baubeginne Juni -2,0% auf 1,559 Mio (PROGNOSE: +1,4%)

US/Baugenehmigungen Juni -0,6% auf 1,685 Mio Jahresrate

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 2 Wochen Juli +13,8% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2022 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.