Das Unternehmen ist für sein proprietäres, preisgekröntes Skin Genome Project bekannt, die größte Schönheitsdatenbank der Welt

PROVEN, der Experte für personalisierte Hautpflege, verkündete heute seine internationale Expansion in die Europäische Union und das Vereinigte Königreich. Die Produkte können ab sofort erworben werden. Dies ist die erste internationale Expansion von PROVEN, seit das Unternehmen im Juli 2021 in Kanada startete. Aufgrund der weltweiten Nachfrage nach personalisierten Hautpflegelösungen hat sich das PROVEN-Team für eine Expansion über den Atlantik entschieden. Diese Expansion folgt auf einen Zeitraum außergewöhnlichen Wachstums für das Unternehmen, zu dem auch die Markteinführung des ersten neuen Produkts seit 2019, der Eye Cream Duo, und die Erteilung eines bahnbrechenden Patents zählen, das PROVENs Nutzung der Personalisierung in der Hautpflege schützt.

PROVEN Skincare ist seit seiner Gründung im Jahr 2017 und der Markteinführung im Jahr 2019 schnell gewachsen und hat sich zur führenden Marke für Hautpflegepersonalisierung entwickelt. Das Unternehmen hat fünf Produkte in den Markt eingeführt, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind, wurde 2018 mit dem MIT Artificial Intelligence Technology Award geehrt, erhielt bei den Glossy Beauty Awards 2022 die Auszeichnung Best Use of Technology für sein proprietäres Skin Genome Project und hat in nur drei Jahren einen Umsatz von über 30 Millionen USD erzielt.

"Ich bin unheimlich stolz darauf, den Menschen in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich die personalisierten, daten- und KI-gestützten Produkte von PROVEN näher zu bringen", sagte PROVEN-Co-Founder und CEO Ming S. Zhao. "Es verlassen sich immer noch zu viele Verbraucher auf Einheits-Hautpflegeprodukte, die ihre individuellen Anliegen und Bedürfnisse nicht berücksichtigen. PROVEN bietet personalisierte, anpassungsfähige und wirksame Hautpflegelösungen, die die Haut, das Leben und das Umfeld eines Menschen mit berücksichtigen. Das gesamte Team von PROVEN ist begeistert, diese neuen Märkte zu erschließen und Menschen Hautpflegelösungen zu liefern, die so einzigartig sind wie sie selbst."

Mit dem Ziel, Kunden in der Europäischen Union und in Großbritannien eine personalisierte Hautpflege anzubieten, sammelte das PROVEN-Team umfangreiche Umweltdaten über die Region und führte eine umfangreiche technische Entwicklung durch, um diese in die bestehende KI von PROVEN einzubinden. Für effektive Hautpflegeprodukte ist es unerlässlich, die lokalen Umweltbedingungen in die Hautpflegeformeln zu integrieren.

PROVEN wurde 2017 von Ming Zhao und Dr. Amy Yuan gegründet und 2019 auf den Markt gebracht. Ming Zhao befand sich mitten in ihrer Karriere im Bereich Private Equity und hatte lange Arbeitszeiten, als sie feststellte, dass die Qualität ihrer Haut litt. Sie begann eine persönliche Mission, um Produkte zur Lösung ihrer Probleme zu finden, doch sie stellte fest, dass die meisten teuer waren, nicht durchgängig funktionierten und dass es zeitaufwändig war, durch Ausprobieren etwas zu finden, das funktionierte.

Sie erwähnte dies gegenüber ihrer Freundin Amy, die zufälligerweise Computerphysikerin in Stanford war und ebenfalls mit Hautproblemen zu kämpfen hatte. Die beiden kamen zu der Erkenntnis, dass es in der Beauty-Branche keine Marke gab, die personalisierte und wirksame Lösungen anbot, und gründeten gemeinsam ein ganzheitliches, personalisiertes Konzept für die Hautpflege, das vollständig durch Daten gestützt wird. Das Ergebnis war PROVEN, das die Macht von Big Data und KI nutzt, um personalisierte Hautpflegeprodukte zu entwickeln.

PROVEN stellt dank seines proprietären Skin Genome Project der größten Schönheitsdatenbank der Welt einfache, personalisierte und klinisch erprobte Hautpflegeprodukte in großem Maßstab her. Im Skin Genome Project werden die folgenden Daten herangezogen, um personalisierte Produkte für Verbraucher zu entwickeln:

Die Wirksamkeit von über 20.238 Hautpflegebestandteilen.

Informationen zu über 100.000 einzelnen Produkten (Luxusprodukte, verschreibungspflichtige Produkte, Generika usw.).

Über 20 Millionen Erfahrungsberichte von echten Menschen.

Über 4.000 wissenschaftliche Publikationen.

Wasserhärte, Luftfeuchtigkeit und UV-Index an Ihrem Wohnort.

PROVEN bietet derzeit fünf Produkte an, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Zu den Produkten zählen der Personalized Cleaner, der Personalized Day Moisturizer, die Personalized Night Cream, die Personalized Day Eye Cream und die Personalized Night Eye Cream. Die Produkte können ganz bequem in Kombination oder einzeln erworben werden.

PROVEN war bis zu dieser Expansion nur in den Vereinigten Staaten und Kanada erhältlich.

Über PROVEN

PROVEN ist ein Technologie-Unternehmen, das die Macht von Big Data und KI dazu verwendet, personalisierte Hautpflegeprodukte zu entwickeln. PROVEN baut eine globale Bewegung zur Selbstpflege auf, die auf Technologie und Personalisierung aufbaut. Mit unserem Skin Genome Project der weltweit größten Schönheitsdatenbank haben wir über 25 Millionen Erfahrungsberichte von Verbrauchern und 4.000 wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Haut analysiert, um einfache, personalisierte und klinisch erprobte Hautpflegeprodukte zu entwickeln. PROVEN ist ein Absolvent von Y Combinator und erhielt 2018 den MIT AI Technology Award. Weitere Informationen finden Sie unter www.provenskincare.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220719005334/de/

Contacts:

J. Halpin

press@provenskincare.com