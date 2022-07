Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von State Street Global Advisors auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (ISIN IE00BYTH5263/ WKN A3C9ES) würden Anleger*innen die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von klimafreundlichen Unternehmen aus Schwellenländern zu partizipieren. Es handele sich um eine Untergruppe von Unternehmen aus dem MSCI Emerging Markets Index. Diese Unternehmen würden ihr Geschäftsmodell so ausrichten, dass sie Klimarisiken mindern und die Chancen des Übergangs zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft nutzen könnten. Ziel sei es, die Anforderungen des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. ...

