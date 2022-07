VANCOUVER, BC, 19. Juli 2022 - Modern Plant Based Foods Inc. (CSE: MEAT) ("Modern Foods") oder (das "Unternehmen"), ein Hersteller von preisgekrönten pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich bekannt zu geben, dass die kürzlich eröffnete "Modern Commissary"-Kücheneinrichtung (die "Commissary") zwei lokale Favoriten als neue Mieter dazugewinnen konnte. Die Modern Commissary ist auf Mahlzeitenzubereitungsgeschäfte spezialisiert und bietet Zugang zu Ghost Kitchens; sie konnte bereits eine Vielzahl von Mietern gewinnen, die alle ihre eigene Erfolgsgeschichte haben. Die Mieter der Commissary haben ihre Geschäfte erfolgreich ausgebaut, wobei sie von einer Reihe von Spitzengeräten, die in der Einrichtung zur Verfügung stehen, unterstützt werden. Die Commissary hat den Unternehmen erstaunliche Möglichkeiten geboten, ihre Produktion zu erweitern, Forschung und Entwicklung für neue Produkte zu betreiben und mit ihren Kreationen innovativ zu sein.

Multifood Inc. ("MFI") produziert gesunde, fertig zubereitete Mahlzeiten für Kunden, die ständig unterwegs sind oder es vorziehen, sich Mahlzeiten zubereiten zu lassen. MFI bietet seinen Kunden wöchentliche Lieferungen von verzehrfertigen, vollständig zubereiteten, ausgewogenen Mahlzeiten aus natürlichen, gesunden und hochwertigen Zutaten. Die Produktion und der Umsatz von MFI sind deutlich gestiegen, seit die Firma Mieter der Modern Commissary ist.

Der Schwerpunkt von The Bajan Peppa ("TBP") liegt auf barbadischer "Bajan"-Kost aus der Karibik. TBP hat sich als einer der beliebtesten Essensstände in Vancouver etabliert und bietet eine Vielzahl von karibischen Gerichten an, die von afrikanischer, portugiesischer, indischer, irischer, kreolischer und britischer Küche inspiriert sind, die jeder genießen und schätzen kann. TBP plant, sein Angebot über die Provinz hinaus zu erweitern und mithilfe der Modern Commissary-Plattform landesweit tätig zu werden. Durch die Nutzung der Commissary ist TBP gut aufgestellt, um seine Ziele zu erreichen, vor allem angesichts der umfassenden Kenntnisse und der Unterstützung durch Modern Foods (eine landesweit anerkannte Marke, die sich zu einer internationalen Marke entwickelt).

"Wir sind stolz darauf, Teil des Wachstums zu sein, das unsere Mieter durch die Nutzung unserer Commissary erfahren. Unser Ziel bestand darin, lokalen Talenten in der Lebensmittelbranche einen ähnlichen Aufstieg wie Modern Foods zu ermöglichen, und wir sind fest davon überzeugt, dass wir einen Beitrag zu der Gemeinschaft leisten können, die uns bei unserem ersten Start geholfen hat", erklärt Avtar Dhaliwal, CEO von Modern Plant Based Foods. "Unsere Arbeit in der Gemeinde hat dazu beigetragen, Unternehmen zu etablieren und zu skalieren, während Modern Foods gleichzeitig von seiner Commissary-Einrichtung profitiert. Modern Foods und seine Commissary bieten die perfekte Mischung aus Unterstützung, Ausrüstung und Ressourcen, die ein neu gegründetes Lebensmittelunternehmen benötigt, um sein Geschäft auf den Weg zu bringen und weiter auszubauen."

Durch die Commissary wird Modern Foods in der Lage sein, seine Präsenz in der Region Vancouver zu erweitern und zusätzliche Einnahmequellen für das Unternehmen zu erschließen. Die Commissary ist einzigartig, da sie rund um die Uhr zugänglich ist und alle Mieter akzeptiert, die die Richtlinien des Unternehmens für Lebensmittelzubereitung und -sicherheit erfüllen. Die Verträge mit den Mietern sind an deren Bedürfnissen in Bezug auf Platz, Lagerung und Zeit ausgerichtet. Das Unternehmen hat die Nutzung der Einrichtung effektiv ausgeweitet, indem es sie rund um die Uhr zugänglich gemacht, und gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen, seine Verbindungen im Lebensmittelsektor auszubauen.

Über Modern Plant-Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das ein Portfolio pflanzlicher Produkte anbietet, unter anderem Fleisch und milchfreie Alternativen, Suppen und vegane Snacks. Unsere Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada erhältlich, unter anderem in unserer eigenen Modern Wellness Bar in Vancouver. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für pflanzliche Ernährung und verstehen die Bedeutung der Bereitstellung nährstoffreicher und nachhaltiger Alternativen für die Konsumenten, ohne Einbußen beim Geschmack hinzunehmen. Wir möchten, dass die Menschen beim Essen ein gutes Gefühl haben; daher wählen wir ganz bewusst Zutaten, die frei von Soja, Gluten, Nüssen und genetisch veränderten Organismen sind. Unser Ziel ist es, eine Veränderung bei der Produktion und dem Konsum von Lebensmitteln herbeizuführen, was den Menschen, den Tieren und der Umwelt zugutekommt. Dafür setzen wir natürliche pflanzliche Zutaten ein.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Cassidy McCord

Chief Corporate Officer

cassidy@modernfoods.ca

604-395-0974

MODERN PLANT BASED FOODS INC.

700 W Georgia St #2500,

Vancouver, BC V7Y 1B3

