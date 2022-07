Netflix hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Demnach hat der US-Streamingriese unter dem Strich weitere 970.000 Abonnenten verloren. Bei den Investoren kommt das Zahlenwerk aber dennoch sehr gut an - die Aktie schießt in der ersten Reaktion um rund acht Prozent nach oben. Grund für den Kurssprung: Analysten und das Unternehmen selbst hatten im Vorfeld einen noch wesentlich stärkeren Rückgang der Abo-Zahlen um satte zwei Millionen auf der Rechnung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...