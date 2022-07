Im Rahmen der von Mary Kay gesponserten Doctoral Dissertation Awards erhalten Doktoranden Stipendien, um ihre beruflichen und bildungsbezogenen Ziele in marketingbezogenen Bereichen weiter zu verfolgen

Mary Kay Inc., ein führendes Unternehmen, das sich für die Stärkung der Rolle der Frau und die unternehmerische Tätigkeit von Frauen einsetzt, hat seine jahrzehntelange Unterstützung von Bildung und Forschung mit der Bekanntgabe der Gewinner der Mary Kay Doctoral Dissertation und Doctoral Dissertation Proposal Awards 2022 im Rahmen der vom 25.-27. Mai in Monterey, Kalifornien, veranstalteten Jahreskonferenz der Academy of Marketing Science (AMS) fortgesetzt. Seit fast 30 Jahren verleiht das international tätige Kosmetikunternehmen diese Stipendien jährlich an Doktoranden im Bereich Marketing und gibt ihnen damit Gelegenheit, ihre erfolgreich verteidigten Dissertationen vor ihren Kollegen zu präsentieren. Die Gewinner werden jeweils auf der Jahreskonferenz der AMS auf Grundlage ihrer endgültigen Präsentationen festgelegt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220718005733/de/

Mary Kay Dissertation and Dissertation Proposal Award winners announced at 2022 Academy of Marketing Science annual conference. (Graphic: Mary Kay Inc.)

Einreichungen sind für Doktoranden zu allen marketingbezogenen Themen, Methoden und Forschungsinteressen weltweit möglich. Die Finalisten der Mary Kay Doctoral Dissertation und Doctoral Dissertation Proposal Awards 2022 sind:

Finalisten des Mary Kay Doctoral Dissertation Proposal Award

Gewinner Ali Anwar, Doktorand, Wilfrid Laurier University (Kanada) - "Sales Enablement in Young Ventures: Essays on the Role of Resilience and Internal Social Capital in coping with Adverse Disruptions"

Ali Anwar, Doktorand, Wilfrid Laurier University (Kanada) - Zweitplatzierter Alexander Fulmer, Doktorand, Yale University "Questioning the Intuitive Preference for Intentionality"

Alexander Fulmer, Doktorand, Yale University Drittplatzierte Jen Riley, Doktorandin, Kennesaw State University "Evaluating the Impact of Sales Technology on Professional Sales: An Analysis of Social Selling Effectiveness"

Finalisten des Mary Kay Doctoral Dissertation Award 2022

Gewinnerin Dr. Ishita Chakraborty, Yale University "Attribute Sentiment Scoring with Online Text Reviews: Accounting for Language Structure and Missing Attributes"

"Die Mary Kay Dissertation and Dissertation Proposal Awards der Academy of Marketing Science bieten Marketing-Experten einzigartige Möglichkeiten, ihre Arbeit vorzustellen und konstruktives Feedback von ihren Kollegen zu erhalten, was für ihr berufliches Wachstum von größter Bedeutung ist", sagte Sheryl Adkins-Green, Chief Marketing Officer bei Mary Kay Inc. "Wir bei Mary Kay sind nach wie vor bestrebt, Plattformen für die Bildungs- und Karriereförderung sowie für die berufliche Entwicklung bereitzustellen. Wir sind stolz darauf, diese begabten Marketing-Experten und ihre Beiträge zum Marketing-Bereich zu unterstützen."

"Es wird immer schwieriger, eine Arbeit in den großen Marketing-Fachzeitschriften zu veröffentlichen, und es ist von unschätzbarem Wert, die Möglichkeit zu haben, vor der Einreichung Feedback von führenden Marketing-Wissenschaftlern zu erhalten", sagte Julie Moulard, Immediate Past President (ab 1. Juni) der Academy of Marketing Science. "Die Mary Kay Dissertation Awards stellen eine wichtige Plattform für diese Marketing-Experten dar, um ihre Arbeit zu überprüfen und zu verfeinern und so ihre Chancen auf eine erfolgreiche Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse in angesehenen Marketing-Fachzeitschriften zu verbessern, was letztendlich ihrem allgemeinen akademischen Ruf und ihrer Glaubwürdigkeit zugute kommt."

Klicken Sie hier für weitere Informationen über die Academy of Marketing Science Mary Kay Dissertation Awards.

Über Mary Kay

Als eine der ersten Frauen, denen es gelang, die gläserne Decke in der Wirtschaft zu durchbrechen, gründete Mary Kay Ash 1963 ihr Traum-Kosmetikunternehmen mit einem einzigen Ziel: das Leben von Frauen zu bereichern. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Als Unternehmen, welches das Unternehmertum fördert, setzt sich Mary Kay dafür ein, Frauen durch Bildung, Mentoring, Interessenvertretung, Networking und Innovation auf ihrem Weg zu unterstützen. Mary Kay investiert in die Wissenschaft, die hinter dem Thema Beauty steht, und stellt innovative Hautpflegeprodukte, Farbkosmetika, Nahrungsergänzungsmittel und Düfte her. Mary Kay setzt sich dafür ein, das Leben von heute für eine nachhaltige Zukunft zu bereichern, und arbeitet mit Organisationen auf der ganzen Welt zusammen, die sich auf die Förderung herausragender unternehmerischer Leistungen, die Unterstützung der Krebsforschung, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter, den Schutz von Überlebenden häuslicher Gewalt, die Verschönerung unserer Gemeinden und die Ermutigung von Kindern, ihren Träumen zu folgen, konzentrieren. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com, besuchen Sie uns auf Facebook, Instagram und LinkedIn oder folgen Sie uns auf Twitter.

Über die Academy of Marketing Science

Die Academy of Marketing Science ist eine gemeinnützige, internationale, akademische Fachorganisation. Sie engagiert sich für die Förderung von hohen Standards und Exzellenz bei der Schaffung und Verbreitung von Marketingwissen und für die Förderung der Marketingpraxis durch das Einnehmen einer führenden Rolle innerhalb der Marketing-Disziplin auf der ganzen Welt. Die Akademie fühlt sich bei der Erfüllung dieses Auftrags höchsten ethischen Standards und kollegialer Zusammenarbeit verpflichtet.

