Durchforstet man die Mainstreammedien im Hinblick auf den Klimawandel, fordert die Bundesregierung um Baerbock, Habeck und Co. eine noch größere und schnellere Transformation von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern. Dabei zeigen sich im Verkehrssektor die größten Herausforderungen, denn gerade in diesem Bereich ist trotz der Entwicklung energieeffizienterer Fahrzeuge der CO2-Ausstoß seit 1990 sogar gestiegen. Die allumfassende Lösung zum radikalen Umbruch ist laut Experten die Elektrifizierung der Automobilbranche. Diese benötigt in den nächsten Jahren enorme Mengen an Industriemetallen. Die wenigen Produzenten dürften von der hohen Nachfrage extrem profitieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...