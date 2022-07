Die Valencianische Vereinigung der Landwirte (AVA-ASAJA) beklagt, dass all die Glieder in der Kette von dem Zitrusanbau profitieren außer der Erzeuger. Beleg dafür ist der Verkauf valencianischer Orangen der Sorte Lane Late zu 4,99 EUR pro Kilo bei einer Handelskette in Madrid diese Woche. Bildquelle: Shutterstock.com Diese Situation tritt nach einer katastrophalen Saison für...

Den vollständigen Artikel lesen ...