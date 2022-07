In Australiens besten Lagen: Hinter Kalamazoo Resources liegt ein erfolgreiches 2. Quartal

Anzeige / Werbung

Die deutschen Vorfahren von Kalamazoo's Chairman/CEO Luke Reinehr kamen einst nach Australien und wurden erfolgreiche Goldsucher. Ein gewachsenes und verlässliches Netzwerk im australischen Rohstoffsektor ist sicher.



Im täglichen Nachrichtenfluss geht manchmal unter, mit welcher Energie einzelne Firmen ihre Projekte voranbringen. Kalamazoo Resources ist ein solches Beispiel, denn das australische Unternehmen ist immer noch recht klein, verfügt somit nur über ein überschaubares Team und beschränkte finanzielle Mittel, kontrolliert aber zahlreiche Projekte, die alle recht zielstrebig vorangetrieben werden.



Allein schon die Tatsache, dass man nicht nur im Gold-, sondern auch im Lithiumsektor hervorragend aufgestellt ist und gleich über eine ganze Reihe von hochwertigen Projekten verfügt, ist ein Merkmal, das Kalamazoo Resources fundamental von den meisten Mitbewerbern abhebt. Entgegen kommt dem Unternehmen dabei jedoch, dass alle Liegenschaft auf dem australischen Kontinent beheimatet sind.



Im zweiten Quartal legte Kalamazoo Resources einen besonderen Schwerpunkt auf Western Australia

In der Provinz Western Australia haben sich CEO Luke Reinehr und sein Team zwischen April und Juni recht oft aufgehalten, denn hier liegen nicht nur mehrere Lithiumprojekte. Auch das Ashburton Goldprojekt ist hier beheimatet. Auf ihm wurden im zweiten Quartal 12 neue Explorationsziele mit sehr hoher Priorität identifiziert. Sie deuten an, dass sich die Gold-Mineralisierung auch in der Zone zwischen den Gruben Mt. Olympus und West Olympus fortsetzt.



Für australische Verhältnisse recht nah sind auch die drei Lithiumprojekte, die Kalamazoo Resources in der Pilbara-Region weiterentwickelt. Marble Bar und DOM's Hill sind die beiden Projekte die gemeinsam mit dem chilenischen Lithiumgiganten SQM in einem Joint Venture weiterentwickelt werden. Hier ergab die laufende Erkundung vor Ort, dass zusätzliche Pegmatite vorhanden sind.



Sie sollten in Kürze mit einem ersten Bohrprogramm getestet werden. Vorgesehen sind rund 5.000 Meter Rückspülbohrungen, die in den nächsten Wochen auf Marble Bar und DOM's Hill niedergebracht werden sollen. Wie sehr die beiden Joint Venture Partner vom Erfolg ihrer Arbeiten überzeugt sind, zeigt, die im zweiten Quartal von Kalamazoo Resources vorgenommene Erweiterung des Grundbesitzes auf 354,4 km².







Kalamazoo's Lithium- und Goldprojekte in

Westaustralien/Pilbara-Region



Kalamazoo Resources akquiriert weitere interessante Projekte

Nicht weit entfernt von Marble Bar und DOM's Hill ist das Pear-Creek-Lithium-Projekt. Es ist nicht Bestandteil des Joint Ventures mit SQM und gehört Kalamazoo Resources ganz allein. Dennoch gilt es ebenfalls als sehr aussichtsreich. Ungefähr 2.300 Bodenproben wurden bis Ende Juni auf dem Projekt genommen. Die Arbeiten konzentrierten sich dabei auf die beiden als besonders aussichtsreich geltenden Zielzonen Wattle Plains und Hockey Prospects.



Auf dem Mallina-West-Goldprojekt wurde im Mai ebenfalls ein erstes Bohrprogramm gestartet. Auch hier gingen den Bohrungen umfangreiche Arbeiten am Boden voraus. Sie führten dazu, dass ca. 2.500 Proben genommen und interessante Bohrziele identifiziert werden konnte. Die für sie erforderlichen Genehmigungen werden gerade eingeholt.



Mit dem neu erworbenen Jingellic-Lithium-Projekt beschreitet Kalamazoo Resources gewissermaßen Neuland, denn das Projekt liegt im Süden von New South Wales. Diese Neuerwerbung liegt im sogenannten Lachlan-Fold-Belt und verfügt über eine sehr aussichtsreiche Geologie. Identifiziert wurden bereits Pegmatite, die einen sehr vielversprechenden Lithium-Cäsium-Tantal-Gehalt aufweisen. Besonders interessant wird das Projekt dadurch, dass die Pegmatite auch eine recht hohe Zinn-Mineralisierung aufweisen.



Für ein kleines Unternehmen seiner Größe weist Kalamazoo Resources damit eine sehr hohe Aktivität auf den unterschiedlichen Projekten auf. Da in den nächsten Schritten nun vermehrt Bohrungen auf dem Programm stehen, haben die investierten Anleger allen Grund, dem dritten und vierten Quartal 2022 mit einiger Vorfreude entgegenzusehen.





Kalamazoo's hochgradige Goldprojekte in Victoria; die

Goldminen Fosterville und Costerfield befinden sich

in unmittelbarer Nähe







