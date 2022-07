DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BUNDESLIGA - Die Fußball-Bundesliga ist auf der Suche nach neuen Geldquellen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL), die die Bundesliga organisiert, prüft Finanzierungsoptionen einschließlich der Beteiligung eines Investors an den TV-Rechten, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf Informationen aus Finanzkreisen. Die DFL bereitet demnach einen Auktionsprozess vor, bei dem Bieter einen Anteil von 20 Prozent an einer Sportrechte-Vermarktungstochter erwerben könnten. Der DFL könnten 3 bis 4 Milliarden Euro zufließen, das Unternehmen könnte mit 15 bis 18 Milliarden bewertet werden, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. (Handelsblatt)

NUBANK - An der Börse ist das Fintech Nubank derzeit 18,1 Milliarden Dollar wert. Es sei aktuell ein schwieriger Markt, die Bewertungen seien überall erheblich gesunken, räumt David Vélez, Co-Gründer und Vorstandschef der Digitalbank, ein. Aber der Banker sieht auch die positiven Seiten des Wertverfalls der Techwerte. "Wir haben mehr als 3 Milliarden Dollar an Eigenkapital eingesammelt, deshalb sind wir finanziell nun sehr gut aufgestellt", sagt Vélez. Das frische Geld eröffnet der Digitalbank im derzeitigen Marktumfeld neue Möglichkeiten. (Handelsblatt)

PIMCO - Pimco hat mehr als 1 Milliarde Euro an Krediten von Banken gekauft, die Apollos Übernahme eines französischen Zahlungsverkehrsunternehmens abgesichert haben. Dies ist das jüngste Beispiel dafür, dass der Fondsmanager einen Rückstau an Buyout-Krediten mit einem starken Abschlag übernimmt. Eine Gruppe von Banken unter der Führung von Barclays und Bank of America verkaufte vergangene Woche mehr als 1 Milliarde Euro an Krediten, die die Übernahme des Worldline-Zahlungsverkehrsgeschäfts durch das Private-Equity-Unternehmen Apollo unterstützt hatten, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. (Financial Times)

