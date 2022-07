DAX-Sprung am Dienstag löst mittelfristige Kaufsignale aus: Vorbereitung Mittwochshandel mit weiteren Aufschlägen zum Börsenstart. Die 13.000 sahen wir bereits am Montag und hatten damit das alte Gap aus der Woche zuvor geschlossen. Ein wichtiger Punkt, der erst einmal wieder für Konsolidierungsbedarf sorgte. Immerhin halbierte sich der Gewinn im Tagesverlauf, doch der Dienstag ließ nur am Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...