FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PENDAL GROUP LTD 4B5 AU0000009789
AB/FROM ONWARDS 20.07.2022
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PENDAL GROUP LTD 4B5 AU0000009789
AB/FROM ONWARDS 20.07.2022
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