Neufundland: Top-Goldprojekte: Großaktionär zeichnete für weitere 500.000 AUD zusätzliche Matador-Mining-Aktien

Anzeige / Werbung

In den letzten Jahren sind viele Rohstoffunternehmen auf die Insel gekommen, die wegen der hochgradigen Goldvorkommen auch bleiben. MZZ's Alleinstellungsmerkmale: Einzige australische Company und Nähe zum Hafen.



Wenige Tage nach seiner erfolgreichen Kapitalerhöhung konnte Matador Mining noch einmal nachlegen und den Platzierungserlös um 500.000 Australische Dollar (AUD) auf nunmehr fünf Millionen AUD erhöhen. Dazu wurden weitere 4.313.044 Aktien zu einem Preis von 0,115 AUD an einen bestehenden Großaktionär ausgegeben.



Dieser hatte ursprünglich bereits an der Kapitalerhöhung teilnehmen wollen, was ihm allerdings aufgrund von regulatorischen Vorschriften nicht möglich war. Da inzwischen diese Hindernisse beseitigt werden konnten, hat auch diese Großaktionär eine umfangreiche Zeichnung von weiteren Matador-Mining-Aktien vorgenommen und dem Unternehmen auf diesem Weg einen zusätzlichen Bruttoerlös von 496.000 AUD ermöglicht.



Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Matador Mining und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter:

?? axinocapital.de/matador oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier



Der neue CEO setzt mit dieser Kapitalerhöhung erste Akzente

Über diesen starken Vertrauensbeweis und die weitere tatkräftig Unterstützung eines Großaktionärs können sich nicht nur die übrigen Aktionäre von Matador Mining freuen. In der Aktion wird auch zum ersten Mal die Handschrift des neuen CEOs der Gesellschaft, Sam Pazuki, deutlich.







Matador's Cape Ray Goldprojekt befindet sich in strategisch

bester Lage; die unmittelbare Nähe zum Hafen





Er hatte erst Anfang Mai die operative Leitung von Matador-Mining übernommen. Geholt hatte man ihn unter anderem deswegen, weil Sam Pazuki über ein großes internationales Netzwerk und über einen sehr guten Zugang zu den weltweiten Kapitalmärkten verfügt.



Genau diesen Vorteil konnte Matador Mining in den vergangenen Wochen ausspielen, denn es gelang, in einer schwierigen Börsenzeit, in der gerade die Kurse zahlreicher Entwickler und Explorer im Minensektor zu einer massiven Schwäche neigten, frisches Kapital zur Weiterentwicklung des Cap-Ray-Goldprojekts zu akquirieren.

Der Zugang zum Kapitalmarkt steht Matador Mining auch in schwierigen Zeiten offen

Das ist alles andere als selbstverständlich und so unangenehm jede Verwässerung für einen Altaktionär ist: Viel wichtiger ist, dass die weitere Entwicklung von Matador Mining nun gesichert ist und die Arbeit auf dem Projekt weitergeführt werden kann. Die Alternative, finanziell ausgeblutet und mit leerem Tank auf halber Strecke liegen zu bleiben, wäre um einiges schlimmer gewesen als jede Verwässerung es sein kann.



Von daher ist die jüngste Entwicklung auch aus Sicht der Altaktionäre nur zu begrüßen.





In Matador's Bohrkernlager







Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Matador Mining Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Matador Mining Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,AU000000MZZ2