Der weltgrösste Schokoladenhersteller ist nach der Coronakrise nach wie vor auf Wachstumskurs. Allerdings hat sich das Wachstum im letzten Quartal etwas verlangsamt.Zürich - Der weltgrösste Schokoladenhersteller Barry Callebaut (BC) ist nach der Coronakrise nach wie vor auf Wachstumskurs. Allerdings hat sich das Wachstum im dritten Quartal, das per Ende Mai zu Ende ging, etwas verlangsamt. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres (September bis Mai) hat der Schokoladenproduzent 1'751'422 Tonnen Schokolade verkauft. Das entspricht einem Plus von 7...

Den vollständigen Artikel lesen ...