Der deutsche Leitindex hat gestern einen mächtigen Satz nach oben gemacht. Der DAX begann den Handelstag noch leicht im Minus. Am Nachmittag setzte dann nach positiven Meldungen zu russischen Gaslieferungen eine Kursexplosion ein. Marktidee: Deutsche Bank Die Aktie der Deutschen Bank war im Februar auf ein Vier-Jahres-Hoch gestiegen. Dort begann ein Abwärtstrend, der immer noch intakt ist. Vergangene Woche markierte das Papier sogar ein Zwei-Jahres-Tief. Dann setzte eine Erholungsbewegung ein. Aus technischer Sicht stehen die Chancen gut, dass sich diese Erholung fortsetzt. In den Fokus rücken jetzt drei Zielzonen auf der Oberseite.