BYD hat sich in den letzten fünf Jahren deutlich weiterentwickelt und nach oben positioniert. Die Elektroautos sind "state oft the art" und ernst zu nehmende Wettbewerber für die deutschen Premiumhersteller in China.Bislang hatten Lockdowns und Lieferkettenprobleme in China kaum Einfluss auf die Zahlen. BYD profitierte zuletzt vor allem durch die starke vertikale Integration. So ist BYD neben E-Autos und Batterien auch im Bereich Halbleiter vertreten, sprich, viele Teile werden selbst hergestellt. ...

