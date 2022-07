Fund: Tabula Gl IG Cr CURVE Stpnr UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date 19.07.22 IE00BMQ5Y557 1,227,800.00 EUR 0 119,638,386.67 97.4413 Fund: Tabula EU HY Bd Paris Align Ct UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date 19.07.22 IE000V6NHO66 8,052,000.00 EUR 0 70,353,717.42 8.7374