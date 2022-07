Am Tag vor der EZB-Ratssitzung wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er wegen schwindender Ängste vor einer Energiekrise und einer Rezession 2,7 Prozent auf 13.308,41 Punkte zugelegt. Auslöser dieser Rally war ein Reuters-Bericht, demzufolge nach dem Ende der Wartungsarbeiten an der wichtigen Pipeline "Nord Stream 1" am Donnerstag wieder Gas von Russland nach Deutschland fließen ...

