Pressemitteilung Bensheim, 20. Juli 2022 FunderNation: Nachhaltigkeit treibt den Markt für Unternehmensfinanzierungen im ersten Halbjahr 2022 FunderNation hat im ersten Halbjahr bereits 5,4 Mio. Euro Kapital für innovative Unternehmen eingeworben

Großes Interesse an innovativen Investments mit echtem Impact

Fokus auf Technologieanbieter, die aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten Was haben eine schwimmende Photovoltaik-Anlage, ein emissionsfreies Transportsystem und ein Verfahren zur Herstellung CO2-neutraler Kraftstoffe aus Abfällen gemeinsam? Sie wurden von jungen Unternehmen entwickelt, die ihre Geschäftsmodelle mit Nachhaltigkeit verbinden und damit die großen Herausforderungen der Zeit angehen: Energiewende, Verkehrswende und Klimawandel. Das traf im ersten Halbjahr 2022 auch den Nerv von rund 1.700 Privatinvestoren, die sich auf FunderNation mit insgesamt 5,4 Mio. Euro an innovativen Unternehmen beteiligten. Damit hat die Plattform für digitale Unternehmensfinanzierungen zum Halbjahr beinahe das Fundingvolumen des gesamten Vorjahres (6 Mio. Euro) erreicht und befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Angetrieben wurde das starke Interesse an Start-up-Investitionen auch durch die derzeitige Lage am Finanzmarkt. Fallende Aktienkurse im ersten Halbjahr 2022 sowie eine historisch hohe Inflation machten die außerbörslichen Investments attraktiver. Denn bei Investitionen in Start-ups handelt es sich um Sachwertanlagen, die trotz ihres höheren Risikos einen gewissen Inflationsschutz bieten. Digitale Finanzierung ermöglicht investieren mit Impact Insgesamt wurden im ersten Halbjahr zehn Finanzierungsrunden auf der Plattform abgeschlossen. Davon stammten sieben Unternehmen aus dem Bereich Nachhaltigkeit, zwei aus dem Bereich innovativer Mittelstand und eins aus dem IT-Sektor. Inklusive Co-Investments von Business Angels und Venture-Capital-Gebern sowie Fördermitteln schlossen seit Jahresbeginn drei Unternehmen Finanzierungen im siebenstelligen Euro-Bereich ab, dazu zählten NEXXOIL (Biofuels), ottobahn (Mobility) und SolOcean (Floating Solar). "Dass der Bereich Nachhaltigkeit so sehr gefragt ist, hat auch mit der Art der Beteiligungen zu tun", so Alexander von Preysing, der als Head of Investment Management bei FunderNation die Auswahl der zu finanzierenden Unternehmen mitverantwortet. "Anders als bei der Anlage in börsennotierten Aktien, Fonds oder Anleihen können Anleger durch digitale Start-up Investments einen echten Impact generieren, können hier zusätzliches Kapital gezielt und wirkungseffektiv zur Verfügung stellen. Gleichzeitig sind die Investments in innovative Start-ups von den täglichen Schwankungen der Aktienmärkte entkoppelt." Im zweiten Halbjahr will die Plattform ihren Wachstumskurs fortsetzen. "Wir werden kontinuierlich daran arbeiten, spannende Unternehmen für unsere Investoren zu identifizieren", sagt Alexander von Preysing. "Unser Fokus liegt auch weiter auf dem Thema Nachhaltigkeit und auf technologischen Innovationen." Dazu zählen Unternehmen aus dem Bereich der Elektromobilität wie DMC-EMOBILITY und TWIKE, der Solartracking-Anbieter SunOyster Systems, aber auch Unternehmen aus anderen Sektoren wie Life Sciences (SolyPlus). Über FunderNation: FunderNation ist eine Plattform für digitale Finanzierung und bietet Investoren die Möglichkeit, direkt und professionell in spannende, zukunftsträchtige Unternehmen zu investieren - von Start-ups bis zu dynamisch wachsenden, etablierten Firmen. Wir sind ein eingespieltes Team und können als einzige deutsche Plattform für digitale Unternehmensfinanzierung auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Venture Capital Investoren zurückgreifen. Wir glauben an positiven Impact und wirtschaftliches Wachstum durch Innovation und persönliches Wachstum durch Chancen. Mehr Informationen unter www.fundernation.eu Kontakt: Alexander von Preysing Head of Investment Management +49 6251 8008 337 Alexander.vonpreysing@FunderNation.eu Frank Schwarz +49 611 580 2929 0 schwarz@schwarzfinancial.com

