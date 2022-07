Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/73: Team drabo mit Christoph Boschan spricht durchaus kontrovers, Strabag blickt auf CPI Propert Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/73 habe ich Verstärkung von Christoph Boschan, CEO der WIener Börse, der davor für einen Folge von https://boersenradio.at/people zu Gast war (wird kommenden Montag gesendet), also war ich heute irgendwie in Anlehnung an das gute alte "Team drajc" mit Josef Chladek heute ein "Team drabo". Wir plaudern über den ATX, das Modethema Börse und ...

