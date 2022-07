Wie bereits am 04.07. berichtet ( Adidas: Lage weiter düster! ), musste der Sportartikelhersteller (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in den vergangenen Monaten deutlich Federn lassen. Gestern nun endlich der Befreiungsschlag! Die Aktie kletterte mit einer langen grünen Kerze über die schwarze Abwärtstrendgerade (siehe Chart unten). Per se ein frisches Kaufsignal, weshalb wir uns eine Longposition ins Depot legen. Den Trade sichern wir mit einem StopLoss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...