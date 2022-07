Einen Traumstart legt heute MorphoSys hin. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund sieben Prozent. Aktuell kostet der Titel damit 22,20 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur MorphoSys-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von MorphoSys der letzten drei Monate.Für eine ausführliche MorphoSys-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund fünf Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 23,40 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...