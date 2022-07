München, Bayern (ots) -Zunächst wurde es als Projekt gefördert, nun hat sich das Munich Center for Machine Learning (MCML) als gemeinsame Einrichtung der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München und der Technischen Universität München (TUM) erfolgreich etabliert. Als dauerhafte Einrichtung wird sie fortan von Bund und Freistaat gemeinsam finanziert. Damit gewinnt die hiesige Forschung zu Künstlicher Intelligenz (KI) und Maschinellem Lernen weit über den Wissenschaftsstandort München hinaus weiter an Strahlkraft.Zu diesem Anlass laden wir Sie herzlichen ein zum Kick-off Munich Center for Machine Learning:am 27. Juli 202214:00 Uhrin der Bayerische Akademie der WissenschaftenAlfons-Goppel-Str. 1180539 MünchenUm eine Anmeldung bis zum 26. Juli 2022 wird unter presse@lmu.de gebeten.Agenda der Veranstaltung:- Begrüßung Markus Blume, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst- Begrüßung Dr. Christoph March, Bundesministerium für Bildung und Forschung- Begrüßung Prof. Dr. Dr. h.c. Bernd Huber, Präsident der LMU- Begrüßung Prof. Dr. Gerhard Kramer, Vizepräsident für Forschung und Innovation der TUM- Vorstellung des MCML durch die vier Direktor:innen Prof. Dr. Bernd Bischl (LMU), Prof. Dr. Daniel Cremers (TUM), Prof. Dr. Laura Leal-Taixé (TUM), Prof. Dr. Thomas Seidl (LMU)- Keynote: "Reliable AI: Successes, Challenges and Limitations" - Prof. Dr. Gitta Kutyniok, Mathematical Foundations of AI, LMU- Keynote: "Turning AI into Business Value" - Dr. Norbert Gaus, Siemens AG, Executive VP for Research and Development for Digitalization and Automation- Keynote: "The Challenges and Potentials of AI in Healthcare and Medicine" - Prof. Dr. Daniel Rückert, AI in Healthcare and Medicine, TUM- Keynote: "Learn to Be Optimal" - Prof. Dr. Patrick van der Smagt, VW Group, Director of AI Research- Stehempfang mit FingerfoodZiel des MCML ist es, die Grundlagenforschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz mit einem starken Bezug zu praktischen Anwendungen voranzutreiben. Das MCML wurde 2018 als eines von bundesweit sechs KI-Kompetenzzentren gegründet und seitdem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.Mittlerweile besteht es aus mehr als 50 erfolgreichen Forschungsgruppen sowohl in der Grundlagenforschung als auch im Bereich des anwendungsorientierten Maschinellen Lernens. Für die fünf nach erfolgreicher Evaluation jetzt verstetigten Zentren stellen das BMBF und die beteiligten Bundesländer zusammen bis zu insgesamt 100 Millionen Euro jährlich bereit. Für das MCML sind 19,6 Millionen Euro pro Jahr vorgesehen.Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60694/5277305