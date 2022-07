Der Technologiekonzern Anrdritz erhielt von Sichuan Huaqiao Fenghuang Paper Co. Ltd. den Auftrag zur Lieferung eines patentierten, kombinierten Auflösesystems für die Anlage in Guanghan, Deyang City, Provinz Sichuan, China. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2023 geplant. Die von ANDRITZ entwickelte technologische Lösung - die erste ihrer Art in China - kombiniert in einem innovativen System eine ANDRITZ FibreFlow-Auflösetrommel, einen Niedrigkonsistenz-Pulper und Schwerstoff-Reiniger. Das neue System vereint die Vorteile beider Auflösetechnologien, wodurch eine herausragende Kapazität von 2.200 Tagestonnen bei erstklassiger Auflöseleistung, niedriger Energieverbrauch und Faserverlust sowie höchste Verfügbarkeit ...

