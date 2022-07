Limburg (ots) -Die aktuelle Lage am Immobilienmarkt bestätigt es: Der Traum vom eigenen Heim - ob Wohnung oder Haus - wird zunehmend gelebt. (Laut einer Umfrage der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AMW) zu Zukunftsplänen für Immobilien, Geldanlagen und Versicherungen im Jahr 2021 haben nicht nur 11,4 % der Befragten vor, in den kommenden zwei Jahren ihr Eigenheim zu modernisieren, sondern auch 3,6 % Ambitionen, im selben Zeitraum eine Eigentumswohnung und 2,9 % ein Haus zu erwerben.[1]) Doch was erwerben Miet- und Kaufinteressierte der von der AMADEUS Group vermittelten Immobilien wirklich: Sicherheit, Geborgenheit - ein Zuhause. Daher ist es umso wichtiger zu wissen, welche Dinge bei einer Immobilienbesichtigung zu beachten sind. Die AMADEUS Group als führende Immobilienfirma im Rhein-Main Gebiet klärt auf.Die V-B-I RegelBevor ein Miet- oder Kaufobjekt besichtigt wird, sollten Interessierte sich über drei verschiedene Dinge bewusst werden. Die V-B-I Regel der AMADEUS Group kann dabei helfen.V wie VorbereitungDie richtige Vorbereitung ist alles. Es kann viel Zeit in Anspruch nehmen, genau das Objekt oder den Mieter zu finden, das oder der allen Anforderungen entspricht. Daher sollten Interessierte sich möglichst genau darüber im Klaren sein, welche Kriterien erfüllt werden müssen und welche zum Ausschluss führen.B wie BedürfnisseDiese Kriterien können zum Beispiel aus individuellen Bedürfnissen gegenüber einem Objekt oder einem Mieter abgeleitet werden. Größe, Lage, Preis und Ausstattung sind zum Beispiel Punkte, über die sich in jedem Fall vor jeder Immobilienbesichtigung informiert werden sollten. Dasselbe gilt für das Vermieten von Objekten: Wie hoch können oder müssen Miete und Kaution angesetzt werden, wie verhält sich der Mietspiegel und werden Haustiere erlaubt?I wie InformationDie AMADEUS Group empfiehlt, Informationen über regionale Mietspiegel, Anbieter, Vorschriften, Rechte und Pflichten zu sammeln. Den Zustand und die Passgenauigkeit eines Objekts können Interessierte nur beurteilen, wenn sie zuvor Vergleichsdaten gesammelt haben. Äquivalent hierzu verhält es sich mit Eigentümern, die ein Objekt vermieten wollen. Es sollte sich ausreichend über aktuelle Anforderungen, Regelungen und Interessierte informiert werden.Die AMADEUS Group gibt Ihnen hierzu folgende Tipps:Dass die Dinge im Licht des Tages betrachtet anders aussehen, ist nicht nur eine Redewendung. Besonders in Hinblick auf die Ausrichtung der Räumlichkeiten sind diese im Tageslicht deutlich besser einzuschätzen. Es sollte also ein Termin im Hellen vereinbart werden, um Transparenz über die Qualität und Helligkeit des Objekts zu schaffen.Es kann aufregend sein, das potenzielle neue Heim oder neue Mieter kennenzulernen. Die AMADEUS Group empfiehlt daher, eine Checkliste aus den aus der V-B-I Regel extrahierten Kriterien zu erstellen. Diese können dann während der Besichtigung entspannt abgearbeitet werden. Elementare Punkte dieser Liste sollten sein:- Lage und Infrastruktur: Einkaufsmöglichkeiten, Kita, Schulen, Arztpraxen, Nahverkehr, Nähe zu Straßen- Grundriss: Anzahl der Räume, Raumaufteilung und -ausrichtung, Dachschrägen, zugehörige Keller- und Abstellräume- Zustand des Objekts: Renovierungen, Mängel, Sanitär- und Heizungsanlagen, Bausubstanz, Rauchmelder- Stellplätze: öffentliche Parkplätze, Anwohnerparken, Fahrradstellplätze- Miete: Höhe, Staffelmiete, Kaution, Mietspiegel, Haustiere- Nachbarn: Anzahl, Alter, VerhaltenDas empfiehlt die AMADEUS Group Mietinteressierten und Eigentümern:Zwar sind Mietinteressierte nicht dazu verpflichtet, Vermietern persönliche Informationen mitzuteilen. Jedoch kann das Nichtausfüllen einer Mieterselbstauskunft zum Ausschluss eines Mietvertrags führen. Daher sollten eine Bonitätsauskunft, die letzten drei Gehaltsnachweise und eine Mietschuldenfreiheitsbescheinigung zum Besichtigungstermin mitgebracht werden, um die Chancen auf einen Zuschlag zu erhöhen.Kaufinteressierte sollten sich in jedem Fall kreditwürdig zeigen. Zudem sollte Einblick in einen aktuellen Grundbuchauszug verlangt werden, um die Eigentumsverhältnisse zu überprüfen. Die Einsicht in den Bebauungsplan kann Auskunft darüber geben, ob gewerbliche Ansiedlungen zulässig sind und die Baugenehmigung zeigt, ob Einschränkungen von Modernisierungsplänen aufgrund von Denkmalschutzauflagen drohen.Das empfiehlt die AMADEUS Group Eigentümern:Als Vermieter von Mietobjekten hat die AMADEUS Group langjährige Erfahrungen mit der Komplexität der Mietersuche. Der Schutz des Eigentums sollte bei der Auswahl der Mieter an oberster Stelle stehen. Daher ist es ratsam, Mietinteressierte um eine Mieterselbstauskunft zu bitten. Es sollte sich zudem über die Rechte und Pflichten als Vermieter sowie das richtige Abrechnen der Nebenkosten informiert werden.Unterstützung mit ExpertiseMit ihren 30 Jahren Branchenerfahrung ist die AMADEUS Group Experte für den Immobilienmarkt. Eigentümer, Kauf- und Mietinteressierte beraten und unterstützen sie daher mit höchster Kompetenz. Die Auswahl des richtigen Objekts und der richtigen Mieter ist wegweisend für die Zukunft. Eigentümer, Kauf- und Mietinteressierte können daher vor und nach Abschluss des Miet- oder Kaufvertrags auf den qualifizierten Service der AMADEUS Group vertrauen.[1] Vgl. Statista. "Immobilien, Geldanlagen, Versicherungen - Zukunftspläne 2021". Zugegriffen 4. 