Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Canada (BoC) betonte, dass die Wirtschaft nahe an der Überhitzung agiere und dass die ohnehin bereits hohe Inflation weiter steigt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies alles berge das Risiko, dass im Fall einer Lohn-Preis-Spirale die wirtschaftlichen Kosten einer Rückkehr zu Preisstabilität steigen würden; ja sogar eine Wirtschaftsrezession drohen könnte. In Ihrem Szenario meine die BoC, dass eine sanfte Landung der Wirtschaft gelingen werde. ...

