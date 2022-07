An den Aktienmärkten hat sich die Stimmung zuletzt wieder deutlich aufgehellt. Der DAX verbuchte am Dienstag mit einem Plus von rund 3 Prozent den besten Tag seit Ausbruch des Ukrainekriegs. Am Markt nimmt die Risikofreude wieder zu, wie die knackigen Kursgewinne vor allem bei Biotech-Aktien belegen. Ein Wert steht dabei besonders im Fokus der Anleger.In der aktuellen Ausgabe des Money Train mit Martin Weiß verrät AKTIONÄR-Redakteur Michel Doepke, welcher Biotech-Hotstock aktuell besonders hohes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...