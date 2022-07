Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein Finanzinvestor im Immobiliensektor mit Sitz in Luxemburg, bietet seit dieser Woche ihre erste Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt an. Bis zum 01.08.22 kann die fünfjährige Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3KWK17) mit einem Zielvolumen von 15 Mio. Euro und einer jährlichen Verzinsung von 7,00% über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG gezeichnet werden. Wir haben mit Jan Düdden, dem geschäftsführenden Gesellschafter von JadeHawk Capital, über die Geschäftstätigkeit der Emittentin und die Anleiheemission gesprochen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Düdden, wie funktioniert das Geschäftsmodell der JadeHawk S.à r.l.?

Jan Düdden: Als spezialisierter Finanzinvestor konzentrieren wir uns auf die Identifikation und den Erwerb von Anteilen an unterbewerteten Immobilienfonds auf dem Zweitmarkt. Die angestrebte Beteiligungshöhe liegt in der Regel bei mindestens 10 %. Dank unseres wertsteigernden Asset Managements verfügen wir bereits über einen erfolgreichen Track-Record mit 14 Fonds-Exits und einem Gesamterlös von ca. 16 Mio. Euro.

Anleihen Finder: Wie kam es zur Gründung des Unternehmens und welche weiteren Gesellschafter stehen hinter JadeHawk?

Jan Düdden: Im Zuge einer gemeinsamen Immobilientransaktion haben Hauke Hansen und ich im Jahr 2018 die JadeHawk Capital S.à r.l. gegründet. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren, da wir beide zuvor lange Zeit für Hudson Advisors tätig waren. Bei JadeHawk Capital fungieren wir beide als Geschäftsführer und halten jeweils 50 % der Anteile am Unternehmen.

Anleihen Finder: In welche Art von Immobilien bzw. Immobilienfonds investieren Sie dabei - was sind Ihre Kauf-/Investitionskriterien?

"Aktuell verteilen sich unsere Fondsbeteiligungen zu 36 % auf Senioren- und Pflegeheime, zu 30 % auf Büroimmobilien und zu 28 % auf Wohnimmobilien"

Jan Düdden: Wir konzentrieren uns auf bereits emittierte, geschlossene Immobilienfonds. Die 29 Fondsimmobilien befinden sich fast vollständig in Deutschland und sind zu 98 % vermietet. Im Hinblick auf die Asset-Klasse setzen wir auf eine breite Diversifikation und agieren opportunitätsgetrieben. ...

