OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach der Hitze im Westen Deutschlands schwitzt nun der Osten. Von Westen her ziehe aber nach und nach leichte Abkühlung übers Land, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Mittwoch könnten örtlich womöglich nochmal um die 40 Grad erreicht werden, dann kühle es sich am Donnerstag auch im Osten und Nordosten auf etwa 33 Grad ab. Besonders im Südwesten und Westen gab es schon am Mittwoch örtlich Schauer und Gewitter mit Sturmböen. Die Temperaturen erreichten dort nach einem sehr heißen Tag am Dienstag nun noch rund 30 bis 34 Grad.

Doch auch, wenn es in den kommenden Tagen etwas regnerischer und kühler werde, "so richtig raus aus der Hitze sind wir nicht", sagte der DWD-Experte. Schon am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche könne es dann wieder heißer werden. Temperaturen von 30 bis 35 Grad seien für diese Zeit normal - überdurchschnittlich seien aber 35 bis 40 Grad, so wie sie am Dienstag gemessen wurden./sow/DP/stk