London (ots/PRNewswire) -- Aeroclass führt im August dieses Jahres das erste Abonnementmodell in der Luftfahrtausbildung ein, um die "Masterclass der Luftfahrtausbildung" zu werden.- Mit monatlichen Paketen, die Videokurse, Schulungsberatung und Reporting-Tools umfassen, können Unternehmen nun eine echte Lernkultur etablieren und die Herausforderungen des Onboarding und der Mitarbeiterbindung angehen.- Das Abonnementmodell von Aeroclass ist auch eine Investition in die Zukunft von Luftfahrtfachleuten, denn der exklusive Abonnementplan für Studenten bietet hochwertige, aktuelle Kurse.Im August dieses Jahres führt Aeroclass das erste Abonnementmodell für das Lernen und die Ausbildung im Luftfahrtsektor ein. Der neue Ansatz ermöglicht es Luftfahrtstudenten, Fachleuten und Unternehmen, über eine einfache monatliche Zahlung auf die erstklassigen Online-Schulungsressourcen von Aeroclass zuzugreifen. Mit dem Ziel, die "Masterclass der Luftfahrtausbildung" zu werden, macht das Unternehmen mit seinen neuen Abonnementplänen den Zugang zu hochwertigen Ausbildungsinhalten einfacher, benutzerfreundlicher und erschwinglicher als je zuvor.Die Bedeutung einer effektiven Schulung war noch nie so groß wie heute - der erhebliche Personalmangel, die datenorientierten Veränderungen und die Neudefinition der MRO machen eine Umschulung erforderlich. Die Luftfahrtunternehmen müssen einen großen Teil ihrer Mitarbeiter umschulen und ihnen sinnvolle neue Karrierewege aufzeigen, während sie gleichzeitig Millionen neuer Mitarbeiter einarbeiten und weiterbilden müssen. Derzeit fehlt es ihnen jedoch an benutzerfreundlichen, erschwinglichen und qualitativ hochwertigen Schulungsplattformen, um dies zu erreichen.Das Abonnementmodell von Aeroclass löst dieses Problem, indem es eine flexible und dennoch einfache Plattform bietet und den Lernenden die Möglichkeit gibt, ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand zu nehmen. Einzelpersonen und Unternehmen entscheiden sich für ein monatliches Abonnement, das ihnen Zugang zu den von Aeroclass kuratierten hochwertigen Inhalten bietet. Der kostenlose Plan bietet Zugang zu Experteninterviews, Online-Workshops und Webinaren. Zusätzlich zu den Standard- und Professional-Tarifen bietet der Studententarif, der bereits ab 5,49 € pro Monat erhältlich ist, eine erschwingliche und flexible Möglichkeit, die für eine erfolgreiche Karriere erforderlichen Kenntnisse zu erwerben.Der Enterprise-Plan von Aeroclass bietet zusätzlich maßgeschneiderte Beratungsleistungen. Unternehmen erhalten Unterstützung bei der Erstellung klar definierter Lernpfade für ihre Teammitglieder und haben Zugang zu einer breiten Palette fortschrittlicher Funktionen wie Live-Sprechstunden und ausführlichen Statistiken und Berichten.Aeroclass (http://www.aeroclass.org/) ist die erste E-Learning-Plattform, die sich speziell auf die Luftfahrt konzentriert. Auf der virtuellen Plattform werden die neuesten Fortschritte im Bereich der Bildungstechnologie und des Lernens mit den Erkenntnissen und dem Wissen von Weltklasse-Lehrern kombiniert. Die digitalen Schulungskurse bestehen aus Online-Kursen, die von Ausbildern geleitet werden, und aus Kursen, die im Selbststudium absolviert werden, und sind über eine Reihe von Abonnements erhältlich.Kontakt:Vilma Vaitiekunaite,hello@aeroclass.org,+370 611 12789Original-Content von: AeroClass.org, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164370/5277652